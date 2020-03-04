شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كارتيرون بتيشيرت ليون الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع "فيس بوك" صورة للمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك عندما كان لاعبا بنادى ليون الفرنسى.

ويعيش كارتيرون حالة من التألق مع الزمالك حاليا بعدما حصل على بطولتين فى أسبوع واحد بعدما هزم الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحصل على السوبر الأفريقى، ثم بعده بستة أيام واجه الأهلى وفاز عليه بركلات الترجيح 4 / 3 وحصل على السوبر المصرى.

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بدأ كارتيرون مسيرته الكروية في نادي بريوتشين بفرنسا ثم انتقل إلى نادى لافال سنة 1992 ثم إلى رين الفرنسى سنة 1994 ثم إلى نادي ليون 1997ثم إلى سانت اتيان سنة 2000 وتمت إعارته إلى ساندرلاند الإنجليز ى من يناير إلى يونيو عام 2001 ثم عاد إلى سانت اتيان وبعدها انتقل إلى نادى كان في سنة 2005 واعتباراً من سنة2008 أصبح لاعباً ومدرباً للنادي.

قاد فريق مازيمبى الكونغولي للفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا 2015 ، ثم حصل معه على المركز السادس في كأس العالم للأندية عام 2015 ، وفي يناير 2016، تولى تدريب وادى دجلة وفاز النادي في 20 مباراة تحت قيادته من أصل 30 مباراة ، وفي يوليو 2018 أعلن مسئولو الأهلى تعاقدهم مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون لمدة موسمين خلفا لحسام البدرى المدير الفني الأسبق للنادي.

في 23 نوفمبر 2018 أعلن الأهلي إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من مهمة المدير الفني للفريق، وتعيين محمد يوسف المدرب العام في منصب المدير الفني بشكل مؤقت ، وفي 31 يناير 2019 أعلن الرجاء البيضاوى التعاقد مع كارتيرون لمدة موسم ونصف خلفا للإسباني جاريدو ، وفي يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 تم إقالة المدرب من نادي الرجاء بسبب سوء النتائج في منافسات الدوري المغربي للمحترفين ، ليتعاقد معه الزمالك في 3 ديسمبر 2019 خلفا للصربى ميتشو.