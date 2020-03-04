شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يقرر 60 ألف متفرج لمؤازرة الترجى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية أمام الزمالك المقرر لها الجمعة باستاد رادس، فى إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الزمالك على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب، ويكفي الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتجة 1/3.

وتقرر نقل تدريب اليوم لفريق الزمالك إلى الملعب الفرعى باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظا على البعثة البيضاء من أى مضايقات جماهيرية ، وذلك لأداء أول مران له في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة فى استاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

وكانت البعثة وصلت أمس ويتوجه الفريق حاليا لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

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خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.