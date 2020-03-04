شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج كل ما تريد معرفته عن تقنية الـVAR وموعد تطبيقها فى الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجميع داخل الوسط الكروي تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة و الموعد الرسمي لإنطلاقها بعد الأنباء المتضاربة عن بدايتها مع الدور الثاني للدوري الذى ينطلق غداً ، و البعض الآخر يؤكد عدم تطبيقها هذا الموسم.

1-إلى أى مرحلة وصلت تقنية الفيديو فى مصر؟

يسير اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام باتحاد الكرة بخطوات سريعة في تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR ، وتم الإنتهاء من تدريب الحكام على التقنية إلى جانب إستلام السيارات الخاصة بالـVAR ولكن لم تصل الموافقات النهائية من الـIFAB حتى الآن.

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2- هل بالفعل سيتم إستخدام التقنية مع بداية الدور الثاني والتي تبدأ غداً بمباراة إنبي و الطلائع؟

سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو فى مباراة إنبى والطلائع غدا ولكن بشكل تجريبى "OFF LINE "، ولن يكون هناك تواصل بين غرفة الـVAR وبين حكم الساحة وبالتالى لن تكون التجربة رسمية للتقنية.

3-هل هناك معوقات تؤجل تطبيق التقنية؟

بالفعل.. هناك بعض المعوقات منها عدم وصول عدد الحكام للعدد المطلوب من قبل الـIFAB إلى جانب عدم إعتماد الاستادات الـ17 لتطبيق تقنية الفيديو ، وسيتم الإنتهاء من كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتالي من الصعب تطبيق التقنية مع بداية مباريات الدور الثاني.

4- متى يحسم اتحاد الكرة موعد إنطلاق تقنية حكم الفيديو؟

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا في الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسي للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية، ويتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.