سوبر كورة.. هذه الأندية لم تذق طعم الخسارة فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 64 يوما من العام الميلادى الجديد 2020 هناك أندية فى مختلف البطولات المحلية والقارية لم تذق طعم الهزيمة، ولم تعرف الخسارة حتى الآن رغم خوض عدد من المباريات فى العام الجديد.
ولم يتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال السعودى، أى هزيمة فى عام 2020، فى مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية التى يشارك بها الفريق.
ويعتلى الهلال السعودى قائمة الفرق التى لم تخسر فى العام الجارى 2020، برفقة الأهلى المصرى كبير أفريقيا والفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات فى عدد قياسى، حيث لعب الفريقان 13 مباراة حتى الآن، دون أى هزيمة.
ويحل الأهلى ضيفاً على صن داونز فى الثالثة عصر يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا،علما بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة بطل مصر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول.
ويحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التدريب فى تمام الساعة الثالثة عصراً، حتى يعتاد اللاعبين على نفس الموعد الذى ستقام فيه المباراة والتعود على لعب الكرة في الأجواء الصباحية في الملاعب هناك، خاصة أن صن داونز حدد موعد لقاء الإياب عصرًا كي يستفاد من عامل الجو للتأثير على الأحمر، مثلما حدث فى مباراة ذهاب ربع النهائي العام الماضي عصرًا في جنوب إفريقيا، وخسر بخماسية نظيفة، واشتكى اللاعبون وقتها من درجة الحرارة ونقص الأوكسجين الذي أثر على أدائهم بشكل كبير.
ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث إن عبور تلك العقبة سيجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.
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