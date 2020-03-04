شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هذه الأندية لم تذق طعم الخسارة فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 64 يوما من العام الميلادى الجديد 2020 هناك أندية فى مختلف البطولات المحلية والقارية لم تذق طعم الهزيمة، ولم تعرف الخسارة حتى الآن رغم خوض عدد من المباريات فى العام الجديد.

ولم يتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال السعودى، أى هزيمة فى عام 2020، فى مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية التى يشارك بها الفريق.

ويعتلى الهلال السعودى قائمة الفرق التى لم تخسر فى العام الجارى 2020، برفقة الأهلى المصرى كبير أفريقيا والفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات فى عدد قياسى، حيث لعب الفريقان 13 مباراة حتى الآن، دون أى هزيمة.

يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته فى جنوب أفريقيا استعداداً لموقعة الحسم أمام صن دوانز في دوري أبطال افريقيا،حيث أدى مران اليوم فى الثالثة عصرا على ملعب كلية التكنولوجيا ( الجامعة) في مدينة بريتوريا.

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