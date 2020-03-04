شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يخوض مرانه الأول فى حضور أعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى تونس وهانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحمادة أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق فى التدريبات المقامة حاليا بملعب رادس الفرعى، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة فى استاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

من ناحية أخرى وافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجي والثأر وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك في السوبر الأفريقي بقطر وذهاب الأبطال بنتجة 1/3.

وتقرر نقل تدريب اليوم لفريق الزمالك الي الملعب الفرعي باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظا على البعثة البيضاء من اي مضايقات جماهيرية

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

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خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.