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تأجيل البطولة العربية للملاكمة لأجل غير مسمى بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الاتحادات العربية تأجيل الأنشطة الرياضية العربية بسبب فيروس كورونا لانتشاره بالعديد من دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، وذلك حتى شهر مايو المقبل على الأقل، حسب أهمية كل مناسبة وأعداد المشاركين فيها، خاصة الدول التى ظهر بها الفيروس والقادمين منها مثل والكويت والبحرين ومصر وغيرها.

 

جاء ذلك فى الخطاب الذى تم إرساله لجميع الاتحادات المصرية التابعة للجنة الأوليمبية وغير الأوليمبية مشفوعا بتوقيع الأمين العام سعود بن على العبد العزيز.

 

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ومن جانبه أكد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة أن الاتحاد العربى للعبة برئاسة دكتور يوسف بن على الكاظم أرسل خطاب تعميم عاجل لتأجيل البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب، والتى كان من المقرر إقامتها بالقاهرة فى الفترة من 23 حتى 28 مارس الجارى إلى أجل غير مسمى رغم إرسال موافقة نحو 14 دولة عربية للمشاركة في البطولة.

 

وأضاف غنيم بعد وصوله إلى أرض الوطن قادما من العاصمة السنغالية (داكار) بأن هذا التأجيل جاء للصالح العام للرياضيين فى مختلف الدول العربية.

 


الملاكمة

 

وعن احتلال مصر المركز الـ 12 فى دورة أفريقيا المؤهله لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 والتي تأهل منها البطل المصري عبد الرحمن عرابي صاحب البطاقة التأهيلية الوحيدة فى البعثة قال رئيس الأتحاد ورئيس البعثة إنه ليس هناك أى تصنيف فى هذه البطولة أو مراكز فهى بطولة خاصة بالتأهل فقط ومن يقول غير ذلك فهو بعيد كل البعد عن اللوائح والقوانين ويجهلها تماما ونحن سافرنا بلاعبين من مواليد 1999 و2000 وعددهم 7 لاعبين ونقوم  بأعدادهم من الأن للمشاركة في أوليمبياد 2024 و2028.
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