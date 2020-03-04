شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: مانشستر يونايتد طلب التعاقد معى وشرائى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، عن عرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى بضمه، وسبب رفض الزمالك احترافه فى الدورى الإنجليزى.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" اليوم الأربعاء :"شاركت مع منتخب مصر للشباب فى بطولة ودية بمانشستر وحصلت وقتها على هداف البطولة،" وتابع :"نادي مانشستر يونايتد تحدث وقتها مع حلمى طولان ثم قدّم عرضًا من أجل التعاقد معى إلا أن رحيلي توقف بسبب وجود حقوق الرعاية مع الزمالك، ومدرب الفريق وإدارة النادي رفضت رحيلى وقتها".

في سياق مختلف يستعد فريق الزمالك حاليا لخوض مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ، حيث عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه قبل بداية المران بملعب رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

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وقام كارتيرون بشرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة فنية بالتدريب على استقبال للعرضيات في التدريبات الجماعية ، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها المدير الفني كارترون.

بينما خاض محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق على هامش المران ، بعدما اشتكى اللاعب من بعض الألام فى الركبة ليكتفي بالتدريبات التأهيلية اليوم.

وخاض فريق الزمالك تدريبه الأول استعدادا لمباراة الترجي التونسي علي الملعب الفرعي بإستاد رادس وسط سقوط شديد للأمطار ، قبل 48 ساعة من المباراة ، وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق في التدريبات .