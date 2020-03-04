شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للجودو يقرر إلغاء بطولة جراند برى بالمغرب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد للدولى للجودو إلغاء بطولة جراند برى، التى كان مقرراً إقامتها فى المغرب فى الفترة من 6 إلى 8 مارس الجارى، بسبب فيروس كورونا، وجاء قرار الإلغاء من جانب الاتحاد الدولى بناء على قرار من الحكومة المغربية وفقا لما نشره الاتحاد الدولى للجودو على الموقع الرسمى.

وكان من المقرر مشاركة المنتخب الوطنى فى منافسات البطولة، على أن يغادر اليوم، إلا أنه بعد قرار الاتحاد الدولى، تقرر إلغاء السفر.

وكانت تضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من محمد عبدالموجود وحاتم عبد الاخر، ومحمد علي ، و محمد محيى، إلا أن قرار الإلغاء أرجأ سفر البعثة.

من جانبه أكد مرزوق محمد نائب رئيس اتحاد الجودو ان الاتحاد الدولى للعبة قرر إلغاء البطولة بناءا على قرار الحكومة المغربية ، و تم نشر الخبر على موقع الاتحاد الدولى للجودو ، وبناءا عليه لم تسافر بعثة المنتخب المصرى الى المغرب اليوم .

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وتوج منتخب مصر للجودو للناشئين والأشبال بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالكويت بعد احتلال المركز الأول فى ترتيب الدول، حيث حقق منتخب الناشئين 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و 2 فضية و برونزيتان .

كما حقق منتخب الأشبال 10 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 فضيات بالإضافة إلى برونزيتين ، و على مستوى منتخب الناشئين حقق يسرى سامى الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم ونوران الدين الميدالية الذهبية وزن 60 كجم و شهاب الدين حسنين الميدالية الذهبية وزن 66 كجم و عمر الرملى الميدالية الذهبية وزن 73 كجم و فارس الحديدى الميدالية الذهبية + 90 كجم وعلى ياسر عبد الحليم الميدالية الفضية 50 كجم و كريم صبحى الميدالية الفضية 90 كجم و على مصطفى الميدالية البرونزية 90 كجم .

قرار الاتحاد الدولى