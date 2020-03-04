شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أولمبياد طوكيو ينفى التفكير فى إلغاء الدورة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأربعاء للتكهنات بشأن إلغاء الألعاب الصيفية بسبب المخاوف من فيروس كورونا مؤكدا أن هذا ليس خيارا مطروحا. وأبلغ يوشيرو موري الصحفيين ردا على أسئلة بشأن احتمالات الإلغاء "لا أفكر في هذا على الإطلاق". Advertisements أما عن إمكانية اتخاذ المنظمين لقرار بتغيير موعد الأولمبياد قال موري "لا أعرف". وعبر عن سعادته لسماع تصريحات توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي أظهر ثقته في إقامة الأولمبياد في الموعد المحدد. وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو إنه يثق في انطلاق الدورة يوم 24 يوليو خلال اتصال مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية.

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