شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سارى مديرا فنيا للأوليمبى خلفا لكيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الأوليمبى السكندرى برئاسة طارق السيد مع أحمد سارى المدير الفني السابق للنجوم لقيادة الفريق فنيا خلفا لمحمد كيتا، الذى رحل عقب تعادل الفريق بالأمس أمام الرجاء المطروحى وارتفاع رصيده إلى 16 نقطة فى المركز العاشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

كان فريق الأوليمبى بدأ الموسم مع أحمد الكاس الذى رحل عقب نهاية الدور الأول لسوء النتائج، ثم تعاقد مجلس الإدارة مع كيتا، الذى رحل هو الآخر لنفس السبب ليحل بدلا من أحمد سارى الذى نجح في الموسم الماضى في المنافسة على الصعود للأضواء.

وكانت نتائج المجموعة فى الجولة السادسة عشر أسفرت عن مواصلة الرجاء المطروحى عروضه القوية بالفوز على مالية كفر الزيات بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الخامس بينما تجمد رصيد أبناء الحمام عند 17 نقطة فى المركز التاسع ، كما حقق أبوقير للأسمدة بقيادة احمد الكأس اغلى ثلاث نقاط لهم فى المسابقة بالفوز على الاوليمبى بهدفين مقابل للاشئ فى لقاء شهد اعتراضات بالجملة من جانب الأجهزة الفنية أدى لطرد المدير الفنى للأوليمبى والمدرب العام لأبو قير للأسمدة ليرتفع رصيد أبوقير إلى 23 نقطة فى المركز السابع ويبتعد خطوة عن الأندية التى تصارع من أجل البقاء بينما تجمد رصيد الاوليمبى عند 15 نقطة فى المركز العاشر ويتعقد موقفه كثيرا بالبقاء بالمسابقة ، كما استعاد بلدية المحلة ذاكرة الإنتصارات بالفوز على بيلا بأربعة أهداف مقابل للاشئ ، كما تعادل المنصورة مع دكرنس بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع بها رصيد أبناء الدقهلية إلى 27 نقطة فى المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد أبناء دكرنس إلى 25 نقطة فى المركز السادس للمجموعة.