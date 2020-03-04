شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية لاعبى الفريق لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية لاعبى الفريق لمباراة صن داونز بملعب الأخير فى بطولة أفريقيا، مؤكداً عدم مُعاناة أى لاعب سافر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا من أى إصابات قد تبعده عن اللقاء المهم.
وأوضح الجهاز الطبي أن جميع اللاعبين جاهزون ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي باستثناء على معلول الذى عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من إصابات.
وشدد الجهاز الطبي أن بعض لاعبي الفريق عانوا من كدمات بسيطة عقب مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي بالقاهرة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة لكنهم تعافوا منها تماكاً وشاركوا في التدريبات التي خاضها الفريق بجنوب أفريقيا على مدار اليومين الماضيين بشكل طبيعي.
وتضم قائمة الأهلى في جنبو أفريقيا كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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