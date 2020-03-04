شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأمطار تفاجئ الزمالك فى المران الأول قبل مباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك تدريبه الأول استعدادا لمباراة الترجى التونسى على الملعب الفرعى باستاد رادس وسط سقوط شديد للأمطار، قبل 48 ساعة من مواجهة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة فى استاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى تونس وهانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحمادة أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق فى التدريبات المقامة حاليا بملعب رادس الفرعى.

من ناحية أخرى وافق الأمن التونسى على حضور 60 الف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير لاول مرة يحدث لاول مرة خلال السنوات الأخيرة وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة في مؤازرة الترجى والثأر وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك في السوبر الأفريقي بقطر وذهاب الابطال بنتجة 1/3.

وتقرر نقل تدريب اليوم لفريق الزمالك الي الملعب الفرعي باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظا على البعثة البيضاء من اي مضايقات جماهيرية

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :

Advertisements

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.