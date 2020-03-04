شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد على الصفقة: الكاس رفض عرضا بـ800 ألف دولار من مارسيليا وتشيلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة شادى مسئول الشركة الراعية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم - كاف - أن أحمد الكاس نجم الزمالك والأوليمبى ومنتخب مصر السابق رفض عرضا بـ800 ألف دولار عام 1990 للاحتراف فى نادى مرسيليا الفرنسى وتشيلسى الإنجليزى.

وتابع حمادة شادى لـ"الخليج 365" "كنت أمتلك شركة تسويق رياضى مع أحد اللاعبين الفرنسيين الكبار وقتها وطلبو التعاقد مع عدد من اللاعبين المصريين بعد متابعتهم قبل كأس العالم 90 بإيطاليا كان على رأسهم أحمد الكاس وبعد كأس العالم تم فتح باب التفاوض.

وأضاف شادى "ذهبت إلى الإسكندرية لمنزل أحمد الكاس وقلت له وقتها إن النادى الفرنسى يرغب فى ضمك من الأوليمبى مقابل 800 ألف دولار، وهو مبلغ خرافى للاعب مصرى خاصة أنه لا يوجد وقتها عقود للاعبين المصريين مع أنديتهم والراتب السنوى كان لا يتخطى 40 – 50 ألف جنيه.

وتابع حمادة شادى "كانت والدة أحمد الكاس قد توفت قبل العرض بفترة، ودخل والده فى نوبة بكاء بعدها بسبب العرض الفرنسى ورغبته فى بقاء نجله بجواره، ووقتها جاء رد أحمد الكاس بأنه فقد والدته ولا يرغب فى فقد والده ويرغب فى البقاء بجانبه، وبالتالى تم رفض العرض، مؤكداً أن كل هذه الأمور والعقود مثبتة بصور.