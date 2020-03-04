شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سعد سمير من ألمانيا بعد نجاح جراحة وتر أكيلس: كله بيعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سعد سمير، مدافع الفريق الأول بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، متابعيه بصور جديدة له خلال تواجده في ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى بعد جراحة وتر أكيلس التى خضع لها، وعلق عليها قائلا:" الحياة دايما فيها أيام صعبة وأيام حلوة لكن فى الآخر كله بيعدى ويهون. الثقة في الله وفي كرمه أهم شيء".



سعد سمير

ولم يكتفى سعد بصوره لطمائنة جماهيره، ولكن وضع لمسته الكوميدية على الموقف، حيث علق على إحدى الصور عبر خاصية ستوري بشكل ساخر قائلا:"إيه يا ولية احنا قابضين عليكي ولا ايه"، لوصف تعبير وجه أحد أفراد الطاقم الطبي.



سعد سميرح

وكان سعد سمير مدافع الفريق قد غادر إلى ألمانيا قبل عدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية واستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى وتر أكيلس التى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى بالقاهرة، ضمن دورى المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.





وتحدث الجهاز الطبى للأهلى عن سعد سمير قائلاً، اللاعب يخضع لفحص طبى فى ألمانيا حالياً تحت إشراف ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن فى حالته وتحديد الخطوة الجديدة فى برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى بدأه بعد الجراحة، وأكد الجهاز الطبى بالنادى أن فولتر سيحدد فترة بقاء سعد فى ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة فى برنامجه العلاجى قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألمانى.

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وكان سعد سمير قد خضع لجراحة فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة فى وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية، أخرى أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية لاعبى الفريق لمباراة صن داونز بملعب الأخير فى بطولة أفريقيا، مؤكداً عدم مُعاناة أى لاعب سافر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا من أى إصابات قد تبعده عن اللقاء المهم.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.