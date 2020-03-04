شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران الفريق اليوم الأربعاء بجنوب أفريقيا، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى على مدار اليومين الماضيين للتعافى من الإجهاد فى العضلة الأمامية.

ولم يشارك معلول فى تدريبات الفريق لمدة يومين بسبب معاناته من إجهاد بسيط فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى السبت الماضى باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.

واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور خالد محمود، الذى أعلن أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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