اخبار الرياضه

معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران الفريق اليوم الأربعاء بجنوب أفريقيا، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى على مدار اليومين الماضيين للتعافى من الإجهاد فى العضلة الأمامية.

 

ولم يشارك معلول فى تدريبات الفريق لمدة يومين بسبب معاناته من إجهاد بسيط فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى السبت الماضى باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.

 

واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور خالد محمود، الذى أعلن أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

 

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

 

ووجه شريف عيسى سفير مصر بجنوب أفريقيا الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على مأدبة العشاء، مساء اليوم الأربعاء، بمنزل السفير، فى إطار ترحيب السفير ببعثة الفريق.

 

ويحرص السفير شريف عيسى على التواجد برفقة بعثة الأهلى بشكل مُستمر، والتقى أكثر من مرة مع محمود الخطيب من أجل تذليل العقبات أمام البعثة، مؤكداً ثقته فى الأهلى على تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة فى مواجهة صن داونز المرتقبة.

 

وكان السفير قد استقبل بعثة الأهلى فى مطار جوهانسبرج صباح الاثنين ثم سافر مع الفريق إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة المهمة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا