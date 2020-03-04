شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ولم يشارك معلول فى تدريبات الفريق لمدة يومين بسبب معاناته من إجهاد بسيط فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى السبت الماضى باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.
واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور خالد محمود، الذى أعلن أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووجه شريف عيسى سفير مصر بجنوب أفريقيا الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على مأدبة العشاء، مساء اليوم الأربعاء، بمنزل السفير، فى إطار ترحيب السفير ببعثة الفريق.
وكان السفير قد استقبل بعثة الأهلى فى مطار جوهانسبرج صباح الاثنين ثم سافر مع الفريق إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.