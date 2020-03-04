شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى لـ"صن دوانز" قبل مواجهة الأهلى: لونك مقوى قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجدى عبد الغنى نجم الأهلى الأسبق رسالة لفريق صن دوانز قبل أيام من مباراته المرتقبة مع المارد الأحمر فى دورى الأبطال الأفريقى، ونشر البلدوزر عبر حسابه على تويتر خبر نشر على موقع ”الخليج 365” بعنوان "صن داونز يشترط "القميص الأصفر" لدخول جماهيره مباراة الأهلى مجاناً" وعلق قائلا "لونك مقوى قلبك".

وقرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقى السماح لأى مشجع يرتدى "تى شيرت" الفريق ذات اللون الأصفر بدخول مباراة الأهلى عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقى بالمجان.

ولجأ مسئولو صن داونز لهذه الفكرة من أجل زيادة عدد الجمهور فى اللقاء المرتقب، وهو ما يؤكده مسئولو النادي الجنوب أفريقي بأن استاد لوكاس موريبي الذى سيستضيف المباراة سيمتلئ عن آخره بالجمهور من أجل تشجيع الفريق في المباراة المهمة التى ستحسم الفريق المتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا بعدما سبق وفاز الاهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثمائية نظيفة حملة توقيع على معلول.

كان ترون ملوتو، مدير نادى صن داونز قد زار مقر بعثة الأهلى فى مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإدارى بالنادى، قبل مواجهة الفريقين ، والتقى مسئول نادى صن داونز سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى ومحمد أسامة إدارى الفريق للحديث عن الجوانب الإدارية المتعلقة بموعد ومقر الاجتماع الفنى والمران الأخير للأهلى، وكل الأمور المتعلقة بالنواحى التنظيمية لمواجهة السبت والتى تخص فريق الأهلى، والاطمئنان على عدم وجود أى عقبات أمام البعثة وتعهد مسئول نادى صن داونز بتذليل العقبات امام بعثة الأهلى، خاصة أن مسئولى القلعة الحمراء حرصوا على توفير سبل الراحة أمام بطل جنوب أفريقيا فى مباراة الذهاب بالقاهرة .

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وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.