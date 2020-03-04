بيان رسمي.. الاتحاد التونسي يوضح موقف حضور الجماهير مباراة الترجي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلق فيه على موقف الحضور الجماهيري خلال نهاية الأسبوع والتي يأتي من ضمنها مبارتي الترجي والزمالك والنجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت أن وزارة الصحة التونسية أوصت بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون حضور جماهيري بسبب فيروس "كورونا" (طالع التفاصيل).

وجاء بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم والذي نشر عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" كالتالي:

تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي:

- لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية.

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- في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة ، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور .

في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها.

الزمالك في مباراة الذهاب استطاع أن يحسم اللقاء لصالحه بعد الفوز الذي تحقق على حساب الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك في موقعة الإياب والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الجمعة إلى تحقيق التعادل السلبي على أقل تقدير أو في حال الخسارة بهدف دون رد يكون الأبيض ضمن أيضًا الصعود للدور التالي.

ويواجه الفائز من لقاء الترجي والزمالك الفائز من لقاء الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في دور الأربعة من المشوار الأفريقي.