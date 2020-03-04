مران الزمالك.. جلسة بين كارتيرون ومعاونيه.. وتأهيل أوناجم قبل موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

خاض فريق الكرة بنادي الزمالك مرانه الأول اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي برادس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي مساء يوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أفاد أن مران الأربعاء شهد مؤازرة من أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء يأتي في مقدمتهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس البعثة.

وشهد مران الزمالك في تونس حضور هاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وبشأن المران أيضًا عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع معاونيه قبل بداية التدريبات من أجل شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه.

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كارتيرون خصص خلال مرات اليوم فقرة فنية للتدريب على استقبال العرضيات حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها المدير الفني كارترون.

وخاض المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران بعدما اشتكى اللاعب من بعض الآلام في الركبة ليكتفي بالتدريبات التأهيلية خلال مران اليوم.

وكان فريق الزمالك قطع نصف المشوار من أجل التأهل إلى دور الأربعة من البطولة القارية حيث استطاع الفريق الأبيض أن يفوز في موقعة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويحتاج الزمالك إلى التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل العودة للقاهرة بتذكرة العبور حتى في حال الخسارة بهدف دون رد يكون الأبيض تأهل رسميًا.