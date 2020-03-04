"لا تلصقوا مواقفكم ضدنا بكورونا".. غضب في الترجي من نصيحة وزارة الصحة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أبدى رياض بنور مدير كرة القدم في نادي الترجي التونسي، تعجبه من النصيحة التي تقدمت بها وزارة الصحة التونسية، بشأن إقامة مباراة الفريق أمام الزمالك بدون حضور جماهيري.

وأشار بنور في تصريحات عبر إذاعة موزاييك التونسية، إلى أن وزارة الصحة التونسية يجب أن تصدر قرارات رسمية، لافتًا إلى شكوكه حول وجود موقف ضد فريقه في الفترة الحالية.

وقال بنور: "نتعجب كثيرًا من حديث شكري حمودة (مدير الرعاية الصحية الأساسية ورئيس لجنة متابعة فيروس كورونا في تونس)، ما قيل في المؤتمر هل هو رأي شخصي أو فني؟ فهو ليس قرار رسمي من الوزارة".

وكان شكري حمودة قد نصح بأن تقام مباراة الترجي مع الزمالك يوم الجمعة القادم في استاد رادس بدون حضور جماهيري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في وزارة الصحة التونسية اليوم، الأربعاء.

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وأكمل بنور: "لدينا مواجهتين في تونس، الترجي ضد الزمالك والنجم الساحلي مع الوداد، لماذا تحدث حمودة عن لقاء الترجي مع الزمالك فقط، إذا كان هناك قرار لكان قد تحدث عن المباراتين".

وأضاف: "إذا كان هناك موقف ضد مباراة الترجي مع الزمالك فليكن بعيدًا عن كورونا، لأننا نشاهد ما يعرفه الجميع بشأن عدم حضور الجماهير في بعض المباريات مثل إيطاليا".

وأوضح: "ما حدث في إيطاليا لأن هناك وفيات نتيجة فيروس كورونا، لكن في فرنسا وبلجيكا مثلًا الجماهير تحضر المباريات بشكل طبيعي".

وأردف: "حمودة يتحدث عن عدم حضور الجماهير تجنبًا للتجمعات، ولكن هناك أماكن أكثر تجمعًا للجماهير في البلاد، الموقف غير مفهوم نهائيًا، لدينا حالة كورونا واحدة فقط تم اكتشافها".

واختتم: "القرار مبالغ فيه، نريد أن نحافظ على حظوظنا حتى النهاية، وأكرر، إذا كان هناك موقف تجاه المباراة لنعلن عنه، هناك أشياء أخرى من الممكن أن تتأثر من هذه القرارات مثل المدارس والجامعات".