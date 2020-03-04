رد رسمي من تونس بشأن حضور الجماهير للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي، أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن حرمان الجماهير حضور المباريات في الفترة المقبلة بسبب فيروس "كورونا".

وأضاف وزير الشباب والرياضة التونسي في تصريحات عبر صحيفة "الصباح" التونسية، اليوم الأربعاء، أنه لم يصدر قرارًا رسميًا من وزارة الصحة أو وزارة الرياضة بخصوص حرمان الجماهير من حضور المباريات، مشددًا على أن الوضع الصحي تحت السيطرة.

ووجه وزير الرياضة التونسي رسالة إلى الجماهير مؤكدًا بأن المباريات التي ستقام حتى نهاية الأسبوع ستقام بشكل عادي إلا إذا شهد الأمر تطورات.

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وكانت تقارير صحفية تونسية أفادت أن وزارة الصحة نصحت بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جماهير (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يخرج الزمالك لمواجهة الترجي مساء يوم الجمعة المقبل في إطار إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن موقعة الذهاب والتي أقيمت الجمعة الماضي على استاد القاهرة انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.