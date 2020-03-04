حضر السفير المصرى في تونس نبيل الحبشي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم والذيأقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس .
وحرص السفير المصري على مؤازرة الفريق الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى المرتقبة يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا .
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري في تونس يؤازر الزمالك قبل مواجهة الترجى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.