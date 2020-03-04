السفير المصري في تونس يؤازر الزمالك قبل مواجهة الترجى

حضر السفير المصرى في تونس نبيل الحبشي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس . أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس . وحرص السفير المصري على مؤازرة الفريق الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى المرتقبة يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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