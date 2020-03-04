رسميًا.. تأحيل مباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا

تقرر بشكل رسمي تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان والتي كان مقررً لها غدًا الأربعاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا ولم يتم تحديد الموعد الجديد للقاء . للقاء . وجاء قرار تأجيل المباراة بالاتفاق بين إدارتي ناديي نابولي وإنتر ميلان وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم ولم يتم التوصل إلى العلاج المناسب له حتى الآن . ولم يتم التوصل إلى العلاج المناسب له حتى الآن . وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت قرارًا بمنع التجمعات الجماهيرية لمدة شهر للحد من خطر فيروس كورونا، وهو ما قد ينعكس على بقية مباريات الدوري الإيطالي .

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