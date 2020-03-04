30 لاعبا في معسكر المقاصة بالإسماعيلية

غادر فريق الكرة بنادي مصر المقاصة القاهرة ظهر اليوم متجها إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدوري.

وضم إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة

30 لاعبا للمعسكر ، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول على هامش المعسكر في تمام الخامسة مساء اليوم.

ويسعي الجهاز الفني للمقاصة خلال المعسكر إلى رفع المعدلات البدنية والفنية للوصول بجميع اللاعبين إلى

أعلى مستوى من الجاهزية والتركيز.

ويبحث الجهاز الفني إقامة مباراة ودية أو أكثر على هامش المعسكر، استعدادا للدور الثاني للدوري.

واكد وليد هويدي مدير الكرة ان الجهاز الفني حرص علي اصطحاب جميع اللاعبين للمعسكر بما فيهم الصاعدون والعائدون من الاصابة لتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة ، وتجهيز اكثر من لاعب في كل مركز مع بداية الدور الثاني للدوري .