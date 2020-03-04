براعم جمباز المقاولون العرب يتألقون في بطولة الجمهورية

حصد فريق براعم الجمباز، بنادي المقاولون العرب، على عدة ميداليات ضمن فعاليات بطولة الجمهورية الثانية، حيث حصد فريق الجمباز بنات لتحت ٧ سنوات عدد ٩ ميداليات ذهبية و٢ ميدالية فضية.
حيث حصد كلا من: فرح مصطفى على الميدالية الذهبية
- ملك محمد حسين الميدالية الذهبية
- دانيه مصطفى صابر الميداليه الذهبيه
- لورين اسامه الميدالية الذهبية
- هبه الله محمد الميدالية الذهبيه
- يارا محمد الميدالية الذهبيه
- ريتان احمد الميداليه الذهبيه
- فريده سامح الميداليه الذهبيه
- فريده رامى بهاء الميدالية الذهبية
- ليلى مصطفى الميدالية الفضية
- فريده اشرف الميداليه الفضيه
ويقود الفريق فنيًا أحمد شاكر، و طارق صلاح مدرب، ايه مدرب ، محمد عمر مدرب.
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