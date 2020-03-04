براعم جمباز المقاولون العرب يتألقون في بطولة الجمهورية

حصد فريق براعم الجمباز، بنادي المقاولون العرب، على عدة ميداليات ضمن فعاليات بطولة الجمهورية الثانية، حيث حصد فريق الجمباز بنات لتحت ٧ سنوات عدد ٩ ميداليات ذهبية و٢ ميدالية فضية.

حيث حصد كلا من: فرح مصطفى على الميدالية الذهبية

- ملك محمد حسين الميدالية الذهبية

- دانيه مصطفى صابر الميداليه الذهبيه

- لورين اسامه الميدالية الذهبية

- هبه الله محمد الميدالية الذهبيه

- يارا محمد الميدالية الذهبيه

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- ريتان احمد الميداليه الذهبيه

- فريده سامح الميداليه الذهبيه

- فريده رامى بهاء الميدالية الذهبية

- ليلى مصطفى الميدالية الفضية

- فريده اشرف الميداليه الفضيه

ويقود الفريق فنيًا أحمد شاكر، و طارق صلاح مدرب، ايه مدرب ، محمد عمر مدرب.