الترجي يرفض إقامة مباراته أمام الزمالك بدون جمهور

رفض رياض بن نور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الترجي التونسي فكرة إقامة مباراة الفريق أمام الزمالك، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بدون جمهور، التي ستقام ملعب رادس.

وأضاف بن نور في تصريحاته:" توصية وزارة

الصحة غير مقبولة بالنسبة لنا علي الإطلاق و غير مفهومة بالمرة".

وتابع:" كل الدول تلعب المباريات بحضور جماهيري، لايوجد ما يمنع جمهور الترجي من دعم فريقه أمام نادي الزمالك في مباراة

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هامة للفريق لمواصلة المشوار الأفريقي".

وكانت وزارة الصحة التونسية طالبت بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور، بسبب انتشار فيروس كورونا.

في حين حصل نادى الترجى على موافقة الجهات الأمنية بخوض مواجهة الزمالك بحضور جماهيرى يصل لـ60 ألف متفرج.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاث أهداف مقابل هدف، خلال مباراة الذهاب، على ستاد القاهرة الدولي.