علي هاشم: مجموعة ناشئات منتخب السلة في كأس العالم قوية

يرى علي هاشم المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات، أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب ببطولة كأس العالم برومانيا في أغسطس القادم قوية جدا.
وأسفرت قرعة كأس العالم للناشئات لكرة السلة تحت 17 سنة، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى مع إيطاليا، وكندا، وكوريا.
وقال هاشم للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرةالسلة: "مجموعتنا قوية وإن كانت مجموعة مالي أقوى، معنا ثاني اوروبا وثاني امريكا وتالت آسيا، في المجموعة".
وأضاف: سنبدأ في 25 ابريل المراحل النهائية للإعداد للبطولة بعد انتهاء بطولة الجمهورية، الإعداد بدأ من الشهر الماضي ، بالتجمع في معسكر لمدة يومينفي الاسبوع، وسنظل على نفس الحال حتى نهاية أبريل.
وواصل: لدينا بطولة ودية في فرنسا من 5 إلى 9يوليو ، وفي معسكر ابريل سنبدأ بـ 25 لاعبه سيتم الاستقرار عليهم في اجتماع للجهاز الفني اليوم، وخلال المعسكرات سيتم التصفية منهم كي يصل العدد إلى 18 في الأول من يونيو، ، ويتم اختيار 12 منهم قبل البطولة بأسبوع تقريبا، وسيكون هناك معسكر خارجي آخر نهاية يوليو.
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