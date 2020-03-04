مدرب الزمالك يركز على الكرات العرضية في مران اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية بالتدريب على استقبال للعرضيات في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب رادس الفرعي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل. الفرعي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل. وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها المدير الفني كارتيرون. إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها المدير الفني كارتيرون. وقام الجهاز الفني بمنح تعليمات فنية للاعبين خلال تلك الفقرة لتنفيذها بالمران. ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال.

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