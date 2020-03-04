تغلب فريق بتروجت على نظيره ابوحماد وديا ،بهدف نظيف استعدادا للقاء القناة الإثنين المقبل بملعب الأخير في الجولة الـ17 لدوري مجموعة القاهرة بالدوري الممتاز ب. ودفع الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال بعدد من اللاعبين الصاعدين مواليد 99 و2000 للوقوف على مستواهم والدفع بهم في اللقاءات المقبلة بداية من لقاء القناة الاثنين المقبل بالجولة الـ 17 لدوري القسم الثاني" الممتاز ب" مستواهم والدفع بهم في اللقاءات المقبلة بداية من لقاء القناة الاثنين المقبل بالجولة الـ 17 لدوري القسم الثاني" الممتاز ب" كان عبد العال قد دفع مع بداية توليه المسؤولية بعدد من اللاعبين الصاعدين منهم أساسيين حاليا إسلام سمير مواليد 99 رأـس حربة ورشاد المتولي 2001 وعبد الرحمن حسن 99 " وسط مهاجم" الصاعدين منهم أساسيين حاليا إسلام سمير مواليد 99 رأـس حربة ورشاد المتولي 2001 وعبد الرحمن حسن 99 " وسط مهاجم" وأكد علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت ان تجربة ابو حماد كانت مفيدة للإطمئنان على بعض اللاعبين ومشاركة اتلبعض الآخر ممن لايحصلون على فرصة جيدة للمشاركة بهدف الحصول على جرعات تدريبية وحساسية المباريات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت: سعيد ببروفة أبو حماد قبل لقاء القناة بدوري الممتاز "ب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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