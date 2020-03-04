مواعيد مباريات الجولة الـ٢١ من الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين حيث يلتقى الشباب بفريق العدالة ، بينما يحل فريق إتحاد جدة ضيفاً على فريق الحزم .

يستضيف ملعب الريس مواجهة فريق الحزم أمام نظيره اتحاد وذلك في تمام الساعة ٥:٤٥ بتوقيت مصر، ٦:٤٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، يليها يلتقي فريق الشباب بنظيره العدالة فى تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ستاد الامير فيصل بن فهد.

بينما في اليوم الثانى تكون الجولة ال٢١ المقرر له الجمعة ٦ مارس ، عندما يستضيف فريق الرائد نظيره الفتح فى تمام الساعة

٣:٠٥ بتوقيت مصر، ٤:٠٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

ويلتقي فريق الوحدة بنظيره فريق ضمك المقرر أقامتها علي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية فى تمام الساعة ٦:٠٥ بتوقيت مصر، ٧:٠٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، يتبعها مباراة أهلى جدة أمام الفيحاء فى تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي استاد الجوهرة المشعة.

Advertisements

تختتم منافسات الجولة ال٢١ من الدوري السعودي يوم السبت ٧ مارس، عندما يحل فريق التعاون ضيفا ثقيلا على نظيره أبها فى تمام

الساعة ٣:١٥ بتوقيت مصر، ٤:١٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتبعها مواجهة فريق النصر أمام نظيره الفيصلي والمقرر لها علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة ٥:٤٠ بتوقيت مصر، ٦:٤٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يستضيف استاد جامعة الملك سعود في نهاية مباريات الجولة ال٢١ مباراة الهلال متصدر الدوري أمام فريق الاتفاق والمقرر أقامتها فى تمام ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نجح الهلال السعودي فى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٧ نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٤٢ نقطة.

و يأتى فى المركز الثالث فريق أهلى جدة برصيد ٣٤ نقطة، يليه نادى الوحدة برصيد ٣٣ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الفيصلي برصيد ٣١ نقطة.