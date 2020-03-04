تدريبات تأهيلية لمحمد أوناجم في مران الزمالك

خاض محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب رادس الفرعي. واشتكى اللاعب من بعض الألام في الركبة ليكتفي بالتدريبات التأهيلية اليوم. ليكتفي بالتدريبات التأهيلية اليوم. وعلى الجانب الأخر، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه قبل بداية المران المقام حاليا بملعب رادس الفرعي. المران المقام حاليا بملعب رادس الفرعي. وقام كارتيرون بشرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال.

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