راكيتيتش سوف يحقق “أمنية” أتليتكو مدريد بسبب برشلونة

تُهندس إدارة نادي أتليتكو مدريد للمرة الثالثة، صفقة التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي “إيفان راكيتيش”، خلال سوق انتقالات صيف 2020.

وأوضحت صحيفة “آس” أن المفاوضات بين إدارة الآتليتي وممثلي النجم الكرواتي تسير في الطريق الصحيح، في ظل رغبة الأخير في الرحيل عن ملعب الكامب نو بانتهاء الموسم الحالي.

أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامًا مسبقًا بإيفان راكيتيتش، واقترب من ضمه في مناسبتين في الماضي، أولاً عندما كان من المقرر أن يغادر شالكه، ثم قبل مغادرته إشبيلية متوجهاً إلى برشلونة.

محاولة أتليتكو مدريد الأولى لضم راكيتيتش

في المرحلة الأولى، أراد لوس بلانكوس التعاقد مع راكيتيتش مجانًا في يونيو 2011 مع اقتراب انتهاء عقده مع شالكه، لكن مونشي وإشبيلية تمكنا من خطف الصفقة أولاً، بتقديم للنادي الألماني 1.5 مليون يورو للتوقيع مع الكرواتي في نافذة الانتقالات لشهر يناير.

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مونشي وقتها ترك أتليتيكو محبطًا، حين كان قد أنهى المفاوضات مع اللاعب وممثليه، ولكن نظرًا لاستفادة الفريق الألماني من عرض الطرف الأندلسي، تم تفضيل الأخير.

محاولة أتليتكو مدريد الثانية لضم راكيتيتش.

لم تكن تلك المرة الأخيرة من اللوس كولشونيروس، من أجل ضم اللاعب الأشقر، بل كانت هناك مفاوضات متقدمة في صيف 2014، ووقتها كان سيميوني هو بطل الدوري الإسباني.

وكان الوضع في إشبيلية صعبًا، حيث كانوا يرغبون في بيعه بسبب عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في الصيف، ولكن برشلونة دخل على الخط، وسمع بمفاوضات الآلتيلي فتدخل وحسم الصفقة باسمه وبدهاء المدير الرياضي السابق للكتلان “أندوني زوبي زاريتا”.