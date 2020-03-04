رياضة | فشل مرتين.. نتائج الأهلي عندما يفوز ذهابا بهدفين في أبطال إفريقيا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشل مرتين.. نتائج الأهلي عندما يفوز ذهابا بهدفين في أبطال إفريقيا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الأهلي مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باحثا عن حسم بطاقة تأهله للدور نصف النهائي من البطولة القارية، والمنافسة على لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولات القلعة الحمرا ء منذ عام 2013.

وحسم فريق الأهلي لقاء الذهاب أمام ماميلودي صن داونز والذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي السبت الماضي بثنائية نظيفة، ليضع بطل مصر قدما في الدور نصف النهائي للبطولة قبل مباراة الإياب.

تاريخيًا حقق فريق الأهلي الفوز بنتيجة (2/0) في الأدوار الإقصائية بنظام (الذهاب - الإياب) بالبطولات القارية 16 مرة سابقة، نجح في التأهل للأدوار التالية 14 مرة، بينما فشل مرتين فقط.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كيف جاءت نتائج مباريات الإياب للأهلي عندما يفوز بثنائية نظيفة في الذهاب

1985

فاز فريق الأهلي على نظيره ليفانتس يونايتد النيجيري 2 / 0 في ذهاب نهائي كأس الكؤوس الإفريقية، وخسر 1 / 0 في لقاء الإياب، لكنه توج بلقب البطولة متفوقا في مجموع المباراتين 2 / 1.

1986

تغلب فريق الأهلي على نظيره اكسبريس الأوغندي في ذهاب دور الـ32 بكأس الكؤوس الإفريقية، وخسر لقاء الإياب بهدف دون مقابل، وتأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية.

وفي نفس النسخة من البطولة الإفريقية، فاز الأهلي على باور ديناموز بطل زامبيا 2 - 0 في ذهاب دور الثمانية، وخسر 1 / 0 في لقاء الإياب، ولكنه تأهل للدور نصف النهائي متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين.

1987

فاز الأهلي على فريق كوتوكو الغاني 2 / 0 ذهابا بالقاهرة، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر في لقاء الذهاب 1 / 0 ، وتأهل للمباراة النهائية وتوج باللقب على حساب فريق الهلال السوداني.

1988

فاز الأهلي على فريق ماتشيدجي بطل موزمبيق 2 / 0 ذهابا بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر في لقاء الذهاب 1 / 0 ، وتأهل للدور نصف النهائي، لكنه ودع البطولة على يد وفاق سطيف الجزائري.

1991

تغلب الاهلي على فريق ناكيفوبو فيلا بطل أوغندا بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر بنفس النتيجة في مباراة الإياب، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي ابتسمت للفريق الأوغندي بنتيجة 4 / 2.

1992

فاز الأهلي على فريق أفريكا سبورت الإيفواري 2 / 0 في ذهاب ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية، وخسر المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب وودع منافسات البطولة.

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2002

تغلب فريق الأهلي على المريخ السوداني 2 / 0 في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر الفريق الأهلاوي في السوداني بنتيجة 3 / 1 وتأهل للدور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية.

2006

فاز فريق الأهلي على نظيره توسكر الكيني بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكرر انتصاره في القاهرة بثلاثية نظيفة ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة الإفريقية.

وفي نفس النسخة من البطولة الإفريقية، فاز الأهلي على أسيك الإيفواري 2 / 0 في ذهاب الدور نصف النهائي بالقاهرة، وخسر 2 / 1 في كوت ديفوار، وتأهل لمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة على حساب الصفاقسي التونسي.

2008

فاز الأهلي على فريق القطن الكاميروني 2 / 0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعادل في مباراة الإياب بالكاميرون 2 / 2 ليتوج بلقب البطولة الإفريقية.

2011

تغلب فريق الأهلي على نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقا، وخسر المارد الأحمر في جنوب إفريقيا 1 / 0 وتأهل لدور الـ16 متفوقا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

2015

حقق الأهلي فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب فريق الجيش الرواندي 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز بنفس النتيجة في مباراة الإياب بالقاهرة، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة.

2018

فاز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري 2/0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر إيابا 2/1 وتأهل للمباراة النهائية متفوقا في مجموع المباراتين.

2018 /2019

تغلب فريق الأهلي على فريق جيما أبا جيفارا الاثيوبي 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 / 2019، وخسر المارد الأحمر خارج ملعبه في مباراة الإياب 1 / 0، وتأهل لدور الـ16 متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين.

2019 / 2020

اجتاز فريق الأهلي عقبة كانو سبورت الغيني بعدما تغلب عليه ذهابا بنتيجة 2 / 0، وفاز برباعية نظيفة في مباراة الإياب في دور الـ32 من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.