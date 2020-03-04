رياضة | الاتحاد التونسي يرد على إقامة لقاء الزمالك والترجي بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد التونسي يرد على إقامة لقاء الزمالك والترجي بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم حقيقة ما أثير عن خوض مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال افريقيا بدون جماهير.

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

Advertisements

وقال الاتحاد التونسي في بيانه: "تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور".

وتابع: "تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي، لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية".

وأكمل: "في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور".