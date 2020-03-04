رياضة | كارتيرون يضع خطة عبور الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يضع خطة عبور الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع الجهاز المعاون على هامش مران اليوم لوضع خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة.



ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مران الفريق اليوم للشد من آزر اللاعبين وتحفيزهم بسبب صعوبة وأهمية مباراة الترجي والوصول بهم إلى الفورمة المثالية من كل الجوانب.



ووضع كارتيرون مع الجهاز المعاون له برنامج الاعداد ومواعيد التدريبات والمحاضرات حتى موعد إنطلاق مباراة الترجي.