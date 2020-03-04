رياضة | تأجيل مباراة إنتر ميلان ونابولي بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة إنتر ميلان ونابولي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإيطالي تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، التي كان مقرر إقامتها غدًا الخميس بملعب سان باولو.

كشف موقع "توتو ميركاتو" عن أن مارك فالنتيني محافظ إقليم كامبانيا، اتخذ قرارًا صباح اليوم بإلغاء المباراة، التي كان مقررًا لها غدًا الخميس، بملعب سان باولو، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

وكانت مباراة يوفنتوس وميلان، التي كان مقرر إقامتها اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي الكأس، قد ألغيت في الساعات الماضية بسبب الفيروس أيضًا.