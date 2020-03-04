رياضة | عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لإصابة قوية قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتكي أوناجم من بعض الآلام على مستوي الركبة ليقرر المدير الفني للفريق كارتيرون خضوعه لتدريبات تأهيلية بدلاً من المشاركة في التدريبات الجماعية.