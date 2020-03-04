رياضة | صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد نادي صن داونز الجنوب إفريقي فريق الأهلي خلال مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز القلعة الحمراء في الذهاب بهدفين نظيفين.

ونشر صن داونز رسالة موجهة للأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "رأينا ماذا فعلت جماهير الأهلي في القاهرة أثناء المباراة الماضية وحان الوقت لنريكم ماذا سنفعل في تشواني".

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في مدينة بريتوريا يوم السبت المقبل ويكفي القلعة الحمراء الخسارة بفارق هدف للتأهل لنصف النهائي.