رياضة | 5 أسباب تمنح الزمالك الأفضلية على الترجي في رادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسباب تمنح الزمالك الأفضلية على الترجي في رادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق الترجي التونسي مساء الجمعة الموافق 6 مارس الجاري، على ستاد رادس، في إياب منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 - 2020.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي، ليصبح الفريق الأبيض الأقرب للتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الزمالك مباراة الإياب ضد الترجي متسلحًا ببعض العوامل التي تمنحه الأفضلية على حساب الفريق التونسي نستعرضها في التقرير التالي:-

1- ثلاثية الذهاب

أبرز الأسباب التي ترجح كفة الزمالك أمام الترجي، هي نتيجة مباراة الذهاب والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 1، حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف لحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

كما أنه تاريخيًا حقق الزمالك الفوز ذهابا على ملعبه 3 / 1 في بطولات إفريقيا (5 مرات)، نجح في التأهل 4 مرات، وفشل مرة وحيدة وكانت بسبب انسحابه من مباراة الإياب أمام إيمانا الكونغولي اعتراضا على قرارات حكم المباراة وقتها.

2- التفوق التاريخي

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يتسلح الزمالك في مباراته ضد الترجي بتفوقه التاريخي على بطل تونس، حيث التقي الفريقين في 10 مباريات على الصعيدين العربي والإفريقي، فاز الفارس الأبيض في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل 3 مباريات بينهما، سجل أبناء ميت عقبة 17 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف..

3- عقدة الـ26 عامًا

لم يفز فريق الترجي التونسي على فريق الزمالك داخل أو خارج ملعبه منذ 26 عامًا، وتحديدًا منذ انتصاره الوحيد على الفريق الابيض بنتيجة 3 / 1 في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994.

4- باتريس كارتيرون

وجود المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للزمالك يمنحه التفوق في مباراة الإياب ضد الترجي، حيث سبق والتقي "كارتيرون" مع الفريق التونسي في 6 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبيه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

5- ملعب رادس

يمتلك فريق الزمالك سجلا جيدا من النتائج ضد الترجي على ستاد "رادس" ترجح كفة في مباراة إياب دور الثمانية الإفريقي، حيث تقابل الفريقين في 4 مباريات سابقة علي هذا الملعب، فاز الفريق الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.