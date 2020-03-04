رياضة | التعاون السعودي يعلن مدة غياب سيدريك أميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يعلن مدة غياب سيدريك أميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي التعاون السعودي إصابة سيدريك أميسي في أربطة الركبة، وسيغيب عن التدريبات الجماعية عشرة أيام.

وذكر التعاون عبر تويتر: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سيدريك أميسي على موضع إصابته عن وجود تمدد في الرباط الداخلي للركبة، يحتاج معه لبرنامج تقوية لمدة 10 أيام قبل العودة للتمارين الجماعية".

كذلك أعلن التعاون أنه يترقب نتائج الكشف الطبي على لاعبه محمد السهلاوي، وذكر النادي: "يحتاج محمد السهلاوي لمزيد من الفحوصات على إصابته في عضلة الفخذ الخلفية".

Advertisements

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه التعاون لمباراته المقررة أمام أبها يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

ويحتل التعاون المركز السابع في الدوري برصيد 29 نقطة حيث حقق ثمانية انتصارات مقابل سبع هزائم وخمسة تعادلات.