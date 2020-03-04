رياضة | فضيحة جديدة تهز برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة تهز برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض جونيور فيربو ظهير أيسر برشلونة الإسباني للإصابة في يده اليسرى بسبب مخالفة تعليمات إدارة النادي.
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فيربو تعرض لإصابة قوية في يده اليسرى خلال مشاركته في سباق الكارتينج على الرغم من تحذير الإدارة للاعب بعدم المشاركة في مثل هذه النشاطات.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعبو برشلونة في سباقات الكارتينج حيث نشر نيلسون سيميدو صورة له في يوليو 2018 بعد مشاركته في السباق مع بعض الأصدقاء.
وخسر برشلونة مباراة الكلاسكيو ضد ريال مدريد بهدفين نظيفين في الجولة 26 من الدوري الإسباني.