رياضة | فضيحة جديدة تهز برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة تهز برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض جونيور فيربو ظهير أيسر برشلونة الإسباني للإصابة في يده اليسرى بسبب مخالفة تعليمات إدارة النادي.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فيربو تعرض لإصابة قوية في يده اليسرى خلال مشاركته في سباق الكارتينج على الرغم من تحذير الإدارة للاعب بعدم المشاركة في مثل هذه النشاطات.

Advertisements

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعبو برشلونة في سباقات الكارتينج حيث نشر نيلسون سيميدو صورة له في يوليو 2018 بعد مشاركته في السباق مع بعض الأصدقاء.

وخسر برشلونة مباراة الكلاسكيو ضد ريال مدريد بهدفين نظيفين في الجولة 26 من الدوري الإسباني.