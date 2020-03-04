رياضة | تقرير لحسام البدري عن ملاعب توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير لحسام البدري عن ملاعب توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير مينا سامح إداري المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى توجو خلال الساعات المقبلة، للإطلاعب على ترتيبات استقبال بعثة الفراعنة قبل مواجهة توجو بالتصفيات الإفريقية.

ويأتي سفر سامح إلى توجو، بتكليف من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني، من أجل الإطمئنان على فندق إقامة الفراعنة وملاعب التدريب بالإضافة إلى تفقد ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يعود المدير الإداري، إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، على أن يسلم الجهاز الفني للمنتخب تقريرًا بكل تفاصيل وترتيبات إقامة الفراعنة في توجو.

ويستعد الفراعنة لخوص معسكر يوم 23 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي توجو في القاهرة يوم 26 وفي توجو 29 من نفس الشهر، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

