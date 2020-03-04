رياضة | لاعبو دمنهور ينتظرون الانفراجة المالية قبل مواجهة غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو دمنهور ينتظرون الانفراجة المالية قبل مواجهة غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، والجهاز الفني بقيادة كمال فريد الحصول علي جزء مستحقاتهم المالية، من مجلس إدارة نادي دمنهور، خلال هذه الفترة.

ويحق للاعبي دمنهور الحصول علي ثلاثة مكافأت فوز ومرتب شهر وفروقات مكافأت من الدور الاول.

ويحق لأفراد الجهاز الفني الحصول 5 شهور مرتب متأخر أضافة إلي المكافأت الخاصة بالنادي

ويأمل اللاعبين والجهاز الفني من مجلس إدارة دمنهور، بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة

وقال اللاعبين أنهم يأملوا في صرف جزء من المستحقات المتأخرة، للصرف على حياتهم اليومية، من اجل تركيزا فى تدريبات الفريق وخلال منافسات دورى القسم الثانى المقبلة نظرا لوجود ألتزامات كثيرة علي كاهلهم تجاه أسرة كل منهم

وحتي يواصلون مشوار المنافسة بقوة وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود إلي دوري الأضواء والشهرة

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن مجلس إدارة نادى دمنهور ، ينتظر التدخل العاجل وتقديم الدعم المادى، من قبل محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة وجميع رجال الأعمال بالمحافظة في ظل دخول فريق دمنهور علي مباريات قوية جدا ضمن منافسات دوري القسم الثاني في إطار البحث عن الصعود.

وقال كمال فربد أن نادي دمنهور أن لولا تواجد وتدخل رجل الأعمال المهندس علاء الشرقاوي وتحفيزها بمكافات خاصة من جيبه الشخصي في هذا التوقيت كان له أثار أيجابي جدا لدي جميع اللاعبين وبمثابة حافز قوي لهم لمواصلة الأنتصارات وتصدر قمة المجموعة الثالثة متمنيا أيضا في تواجد عدد أخر من رجال أعمال محافظة البحيرة وتقديم الدعم المادي للفريق البحراوي في هذا التوقيت.

وأضاف كمال فريدأنه والجهاز المعاون تحملوا صعوبات وضغوط كبيرة جدا منذا أن تولي المسئولية الفنية ولكننا نجحنا في الوصول إلي القمة بفضل تعب وجهد جميع اللاعبين الذين دائما في الموعد وعند حسن ظن وثقة الجماهير البحراوية الدعم الأول لهم.

و اخيرا طلب فريد بضرورة أستمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي من مجلس أدارة نادي دمنهور للفريق خلال هذه الفترة لتحفيز اللاعبين علي مواصلة النتائج الجيدة و من أجل إستكمال المسيرة .

ومن المقرر أن يلتقي فريق دمنهور، مع نظيره، فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء القادم بأستاد غزل المحلة .

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الاول برصيد 33 نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة وبفارق نقتطين عن فاركو صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.