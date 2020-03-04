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وانياما ينتقل من توتنهام إلى مونتريال إمباكت

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فيكتور وانياما لاعب توتنهام هوتسبير خلال مباراة لفريقه في انجلترا يوم 24 سبتمبر 2019

أعلن إمباكت مونتريال المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الكيني فيكتور وانياما من توتنهام هوتسبير لمدة ثلاثة مواسم.

وانتقل وانياما (28 عاما) إلى مونتريال، الذي يدربه أسطورة أرسنال تييري هنري، بعد أن سجل سبعة أهداف في 97 مباراة مع توتنهام بجميع المسابقات عقب انضمامه من ساوثامبتون في 2016.

وقال وانياما لموقع النادي على الانترنت ”عندما تحدثت مع تييري أبلغني بأنه يريدني أن أنضم إلى مونتريال ولم أفكر مرتين“.

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وأضاف ”لطالما كنت معجبا به كلاعب وأنا سعيد حقا بالحصول على فرصة للعمل معه“.

وفاز مونتريال، الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز التاسع في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، 2-1 على نيو إنجلاند ريفوليوشن في المباراة الافتتاحية هذا الموسم يوم السبت.

 

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