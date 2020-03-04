الامارات | بالفيديو.. فيروس «كورونا» يصيب الرياضة العالمية بالشلل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فيروس «كورونا» يصيب الرياضة العالمية بالشلل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» القاتل المتفشي في الصين، الذي انتشر في دول أخرى عدة، بظلاله على عالم الرياضة بشكل واضح، إذ تأثر العديد من البطولات والمسابقات حول العالم، بسبب هذا الفيروس الغامض. وانتقل تأثير «كورونا» إلى المسابقات التي أقيمت في الدولة، إذ تم إلغاء منافسات طواف الإمارات، والأمر نفسه بالنسبة لبطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، أما على صعيد مباريات كرة القدم، فتم تأجيل مباريات الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا. وفي ما يلي عدد من أبرز الفعاليات الرياضية التي تأثرت، سواء بالتأجيل أو الإلغاء أو نقل مكان إقامتها Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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