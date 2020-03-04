شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الرعاية الصحية التونسية ينصح بإقامة مباراة الزمالك والترجي بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح المدير العام للرعاية الصحية الأساسية التونسي ورئيس لجنة «متابعة فيروس كورونا»، شكري بن حمودة بإجراء لقاء الترجي الرياضي التونسي وضيفه الزمالك في إطار إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الأفريقية، المقررة في الملعب الأولمبي برادس، الجمعة القادم، بدون جمهور.

وقال «بن حمودة»، في تصريح لإذاعة «جوهرة أف أم»، الأربعاء، على هامش ندوة صحفية عقدتها وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تنصح بتفادي التجمعات «الكبيرة».

وأكد أن هذه التوصيات بإقامة المباريات دون حضور جمهور تشمل أيضًا بقية الأحداث الرياضية بما في ذلك مباراتي الترجي أمام الزمالك والنجم الساحلي والوداد المغربي، مضيفًا أن القرار يبقى بيد السلطة السياسية.