شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. أول سباقات «الدريفت» لعام 2020 من بطولة REV IT UP والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد جمهور الموتورسبورت لاستقبال أول سباقات الدريفت لعام ٢٠٢٠ من بطولة REV IT UP للدريفت، يوم الجمعة ٦ مارس، على أرض «فاميلي بارك».

وكانت REV IT UP قد افتتحت سباقات هذا الموسم في شهر يناير بأول جولات سباق السرعة REV IT UP Speed Test، فيما لا يزال الدريفت يحتل المكانة الأولى في الجذب الجماهيري.

وقال كابتن سامح عبد القوي، المنظم العام ومؤسس REV IT UP إنه بالطبع الجمهور المشجع للدريفت لا يقارن عدديًا بجمهور السبيد، ولكنه استطاع مع فريق عمله وبالتعاون من المتسابقين أن يعملوا على تطوير شكل سباقات السرعة بحيث وصلت لعدد حضور لم يسبق في الموسم الماضي.

وعن إعدادته لهذا السباق، أوضح أنه دائمًا يحرص على التميز، مؤكدًا على أن التراك وفاعليات السباق سوف تبهر الجمهور وتشعل الحماس بين صفوف المشجعين، كما أنها ستعلو بمستوى المنافسة بين المتسابقين.

يذكر أن هذه هي الجولة رقم ٢٤ على التوالي من REV IT UP، ويتنافس به عدد كبير من المتسابقين المحترفين، وتتكون لجنة التحكيم من رأفت هارون (الأردن) وفلاح الجربا (السعودية) بالإضافة إلى رئيس اللجنة المصري أحمد رضوان.