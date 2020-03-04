شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يتابع «خليفة زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتابع مسؤولو نادي ريـال مدريد باهتمام تحركات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، إذ ينظرون إليه كبديل محتمل للمدير الفني الحالي للميرنجي زين الدين زيدان.

Advertisements

وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن الضغط زاد على «زيدان» عقب الهزيمة من ليفانتي ومانشستر سيتي، إلا أن تفوق ريـال مدريد في الكلاسيكو على برشلونة ساهم في تهدئة الأجواء قليلًا في سانتياجو بيرنابيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي طالب بموافاته بتطورات موقف «بوكيتينو»، مع الوضع في الاعتبار احتمالية الدخول معه في مفاوضات خلال الصيف القادم.

ويتصدر ريـال مدريد حاليًا جدول الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ملاحقه برشلونة، فيما خسر على ملعبه في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال بهدفين لهدف أمام مانشستر سيتي، كما ودع كأس ملك إسبانيا على يد ريـال سوسيداد.