موعد مباراة الأهلي والفيحاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

بدأ فريق الأهلي السعودي استعداداته التيكتيكية، وذلك من أجل خوض مباراته أمام الفيحاء ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



ويقود الاهلي المدير الفني الجديد الصربي فلادان ميلويفيتش، ويعد الاختبار الأول بعد تولي مهمة قيادة الفريق بعد تم التعاقد معه لمدة موسم ونصف والذي جاء خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

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ويحل الفيحاء ضيفًا علي النادي الأهلي وذلك في مساء الجمعة القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في إطار الجولة 21 من الدوري السعودي.

وتبدأ مباراة الأهلي مع الفيحاء في تمام الساعة 7:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المفترض أن يذاع اللقاء عبر قناة “السعودية الرياضية الأولى”، بأداء صوتي للمعلق سمير المعيرفي.