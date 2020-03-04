شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. على معلول ينتظم فى تدريبات الأحمر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم،الأربعاء ، بجنوب أفريقيا بعدما خضع لبرنامج تأهيلي على مدار اليومين الماضيين للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية.

وأكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور خالد محمود الذي أعلن أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وجه شريف عيسى سفير مصر بجنوب أفريقيا الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على مأدبة العشاء، مساء اليوم الأربعاء، بمنزل السفير، فى إطار ترحيب السفير ببعثة الفريق.

ويحرص السفير شريف عيسى على التواجد برفقة بعثة الأهلى بشكل مُستمر، والتقى أكثر من مرة مع محمود الخطيب من أجل تذليل العقبات أمام البعثة، مؤكداً ثقته فى الأهلى على تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة فى مواجهة صن داونز المرتقبة.

وكان السفير قد استقبل بعثة الأهلى فى مطار جوهانسبرج صباح الاثنين ثم سافر مع الفريق إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة المهمة.