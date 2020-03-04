شكرا لقرائتكم لجنة الحكام: مباراة إنبي وطلائع الجيش فى الدوري "OFF LINE" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تجربة تقنية حكم الفيديو VAR فى مباراة إنبي وطلائع الجيش المقرر إقامتها غدا فى الجولة الـ18 للدوري سيكون " أوف لاين" ، وتجريبي ولن يكون هناك اتصال بين حكم الساحة وغرفة الـVAR.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن من قبل تطبيق تقنية الفيديو مع بداية مباريات الدور الثاني في الدوري المصري الممتاز، وشهدت الفترة الماضية تجربة الأجهزة في مصر وحصول الحكام على أحقية التعامل مع التقنية.

ومن جانبه قام جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعقد محاضرتين فنيتين لفريقي إنبي وطلائع الجيش حول تقنية الفيديو، على أن تعمم التجربة على كل الأندية للتثقيف قبل تطبيق "VAR" رسمياً.

ويختتم اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة إنبى بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، المقرر لها الخامسة عصر غد الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى، ثم يعلن بعدها المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة الفريق البترولى.

وفى وقت سابق ، فجر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة، موضحا أن هناك عدة أسباب تهدد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر فى الدور الثاني. وقال المصدر إن السبب الأول هو ضرورة إرسال الأندية موافقة إلى IFAB الجهة المسئولة عن تطبيق التقنية على تطبيقها فى مصر، والسبب الثانى هو عدم وصول السماعات الخاصة بالتقنية والتى يفترض إرسالها من جانب الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق الفيديو فى الدورى المصري.

وأضاف المصدر أن السبب الثالث هو تأخر وصول الدفعة الثانية من السيارات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما كان اتحاد الكرة تسلم 4 سيارات من قبل.

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وخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى الذى ينطلق 9 مارس الجارى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثانى (الأسبوع الـ 18) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبى مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبى لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلى يوم 14 مارس.

وأعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و20، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية.

ويتقابل الأهلى مع سموحة يوم 11 مارس والاتحاد السكندرى مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدورى.